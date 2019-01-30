30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray Diagne'yi bitirdi sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray, Kasımpaşa'yla golcü yıldız Mbaye Diagne'nin transferi konusunda 12 milyon euro'ya el sıkıştı! Bafetimbi Gomis'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bunun üzerine tuz biber oldu...

Giriş Tarihi: 30.01.2019 04:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 07:53
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Gomis Diagne'yi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
Gomis Diagneyi açıkladı sosyal medya yıkıldı!

Golcü transferini bitirmek için gece gündüz çalışan Galatasaray muradına erdi. Sarı kırmızılı ekip, Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne için 12 milyon euro'ya el sıkıştı. Bu gelişmeyi Aslan'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis sosyal medyadan yaptığı paylaşımla müjdeledi. Ve sonrasında Galatasaray taraftarları da sosyal medyaya akın etti...

İşte sarı kırmızılı taraftarlardan Diagne paylaşımları...

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Gomis Diagne'yi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
Gomis Diagneyi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
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Gomis Diagne'yi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
Gomis Diagneyi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
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Gomis Diagne'yi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
Gomis Diagneyi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
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Gomis Diagne'yi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
Gomis Diagneyi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
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