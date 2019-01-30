30 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray Diagne'yi bitirdi sosyal medya yıkıldı!
Galatasaray, Kasımpaşa'yla golcü yıldız Mbaye Diagne'nin transferi konusunda 12 milyon euro'ya el sıkıştı! Bafetimbi Gomis'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bunun üzerine tuz biber oldu...
Giriş Tarihi: 30.01.2019 04:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 07:53
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Gomis Diagne'yi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
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Gomis Diagne'yi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
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Gomis Diagne'yi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
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Gomis Diagne'yi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
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Gomis Diagne'yi açıkladı sosyal medya yıkıldı!
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