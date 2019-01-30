Golcü transferini bitirmek için gece gündüz çalışan Galatasaray muradına erdi. Sarı kırmızılı ekip, Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne için 12 milyon euro'ya el sıkıştı. Bu gelişmeyi Aslan'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis sosyal medyadan yaptığı paylaşımla müjdeledi. Ve sonrasında Galatasaray taraftarları da sosyal medyaya akın etti...



İşte sarı kırmızılı taraftarlardan Diagne paylaşımları...