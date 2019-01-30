Galatasarayda sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...

30 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...
Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor... Devre arası transfer dönemine mutlak forvet parolası ile giren sarı kırmızılılarda gelenlerden çok takımdan ipi çekilen ya da gönderilenler gündem oldu.
Giriş Tarihi: 30.01.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 12:12
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