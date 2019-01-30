30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Bafetimbi Gomis Diagne'yi açıkladı!

Takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten ve ikna çabaları sonuç veren Diagne için Galatasaray ile Kasımpaşa 12 milyon euro'ya anlaşmaya vardı. Bafetimbi Gomis, resmi sosyal medya hesabından Mbaye Diagne hakkında flaş bir paylaşım yaparak müjdeyi verdi.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 02:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 04:22
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Bafetimbi Gomis Diagneyi açıkladı!

Sarı kırmızılı ekibin bir süredir kadrosuna katmak için Kasımpaşa ile görüştüğü Mbaye Diagne'de sıcak bir gelişme yaşandı.

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Bafetimbi Gomis Diagneyi açıkladı!

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in yaptığı sürpriz Diagne paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi.

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Bafetimbi Gomis Diagneyi açıkladı!

GOMIS'TEN FLAŞ MESAJ

Bafetimbi Gomis'in yaptığı ve Galatasaray taraftarlarının kısa sürede sosyal medyada en çok konuştuğu gelişme olan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

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Bafetimbi Gomis Diagneyi açıkladı!

"Mbaye ile harika bir gün geçirdim. Sana sezonun ikinci yarısında başarılar diliyorum. Galatasaray formasıyla gol rekorumu kırdığını görmeyi çok isterim. Rekorlar kırılmak için yapılır. Krallık ödülün seni bekliyor."

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Bafetimbi Gomis Diagneyi açıkladı!

İSTANBUL'DA BULUŞTULAR

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile Mbaye Diagne, gün içinde İstanbul'da birlikte vakit geçirmişti. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada bir anda en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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