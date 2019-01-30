Bafetimbi Gomis Diagneyi açıkladı!

30 Ocak 2019, Çarşamba
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Bafetimbi Gomis Diagne'yi açıkladı!
Takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten ve ikna çabaları sonuç veren Diagne için Galatasaray ile Kasımpaşa 12 milyon euro'ya anlaşmaya vardı. Bafetimbi Gomis, resmi sosyal medya hesabından Mbaye Diagne hakkında flaş bir paylaşım yaparak müjdeyi verdi.
Giriş Tarihi: 30.01.2019 02:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 04:22
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