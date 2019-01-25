25 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Üyeler kızdı: 'Golcü yoksa ibra da yok'

Galatasaray'da forvet transferinin gecikmesi üyeleri kızdırdı. Camianın önde gelen isimleri Başkan'ı mart ayındaki genel kurulda idari yönünden ibra etmemeyi planlıyor.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 10:08
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Golcü yoksa ibra da yok
Golcü yoksa ibra da yok

Galatasaray'da golcü transferi sancılı bir hal almaya başladı.

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Golcü yoksa ibra da yok
Golcü yoksa ibra da yok

En son Başkanvekili Adurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın Dubai'den eli boş dönmesi G.Saray üyelerini kızdırdı.

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Golcü yoksa ibra da yok
Golcü yoksa ibra da yok

Akşam'da yer alan habere göre; Transfer sürecinde istenen takviyelerin yapılmaması durumunda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin Mart ayında yapılacak Mali Genel Kurul'da idari yönde ibra etmeme olasılığı gündeme geldi.

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Golcü yoksa ibra da yok
Golcü yoksa ibra da yok

Bazı üyelerin de, erken seçim isteğini de dile getirmesi bekleniyor. Muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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Golcü yoksa ibra da yok
Golcü yoksa ibra da yok

Ozan Korkut adaylık konusunda girişimlerine devam ediyor.

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