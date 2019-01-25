25 Ocak 2019, Cuma

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Galatasaray'da Serdar Aziz krizi!

Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve takımın gelecek planları içinde olmadığı belirtilen Serdar Aziz işi arapsaçına döndü.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 10:18
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Galatasarayda Serdar Aziz krizi!

Milli stoper dün gitti, geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin önceki gün "Yarın oturup konuşalım" dediği Serdar Aziz ayrılığı resmileştirmeye hazırlanırken büyük bir şok yaşadı.

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Galatasarayda Serdar Aziz krizi!

Sözleşmesini fesh edip serbest kalarak Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan Serdar Aziz ve menajeri önce randevu krizi yaşadı.

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Galatasarayda Serdar Aziz krizi!

Sarı-Kırmızılı kulübün yöneticileri dün tecrübeli oyuncu ile bir araya gelmediler.

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Galatasarayda Serdar Aziz krizi!

Akşam saatlerinde Serdar'a "Biz senin bonservissiz gitmeni istemiyoruz. Bizden alacakların var ama zaten bunları yapılandırdık. Bölüm bölüm ödeme yapacağız."

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Galatasarayda Serdar Aziz krizi!

"Sezon sonunda oturur durumunu yeniden gözden geçiririz. Ancak devre arası ayrılma planın varsa o zaman belirlediğimiz bonservis ücretini getirmelisin" mesajı iletildi.

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