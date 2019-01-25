25 Ocak 2019, Cuma

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Almanlar Sinan Gümüş'e talip oldu!

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş'e Almanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 08:45
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Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu!

Galatasaray'ın son haftadaki Ankaragücü maçında 2 gol atarak parlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon boy gösteren Sinan Gümüş'e talip çıktı.

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Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu!

Sarı-kırmızılılara 2014 yılında 5 yıllık imza atan 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor.

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Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu!

Şu anda kulüplerle transfer görüşmesi hakkı bulunan Sinan için Alman basını; Hoffenheim'in ilgi duyduğunu ifade etti.

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Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu!

Geçen sezon neredeyse Benfica'ya gitmek üzere olan Sinan, Fatih Terim'in takıma katılmasıyla kulüpte kalmıştı.

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Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu!

Kontratının durumuna sezon sonu bakılacak olan yıldız oyuncu bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.

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