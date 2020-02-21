21 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Getafe - Ajax maçına Ryan Babel damgası! Rakibiyle alay etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Getafe sahasında Ajax'ı konuk etti. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Hollanda ekibie kiraladığı Ryan Babel, Getafe maçında rakibinin yaptığı hareketle adeta çılgına döndü. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 10:20
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Getafe - Ajax maçına Ryan Babel damgası! Rakibiyle alay etti

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nun ilk maçları tamamlandı. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan bu turda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax da mücadele ediyor.

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Getafe - Ajax maçına Ryan Babel damgası! Rakibiyle alay etti

Geçtiğimiz sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansıyla ön plana çıkan Ajax, Avrupa Ligi'nde Getafe'ye karşı tur mücadelesi veriyor.

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Getafe - Ajax maçına Ryan Babel damgası! Rakibiyle alay etti

İki takımın oynadığı ilk maçta sahadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Getafe oldu. İspanyol temsilcisi bu sonuçla rövanş öncesi büyük bir avantaj elde ederken, mücadeleye damga vuran isimse Ajax'tan Ryan Babel oldu.

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Getafe - Ajax maçına Ryan Babel damgası! Rakibiyle alay etti

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde Hollanda ekibine kiraladığı Babel, Getafe karşılaşmasında rakibi Nyom'a faul yaptı. Kamerunlu futbolcu faulün ardından yerde kıvranmaya başladı.

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Getafe - Ajax maçına Ryan Babel damgası! Rakibiyle alay etti

Rakibinin olayı abarttığını düşünen ve hakemin oyunu durdurmasına sinirlenen Ryan Babel de bir anda kendini yere atarak Nyom'u taklit etti.

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