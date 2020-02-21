21 Şubat 2020, Cuma

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Fatih Terim'in aklını kurcalayan 3 sorun! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. İki ezeli rakip, Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi son hazırlıklarını yaparken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbi öncesi aklını kurcayan 3 problemin olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 12:48
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Fatih Terim'in aklını kurcalayan 3 sorun! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev karşılaşmanın başlama düdüğü pazar günü saat 19.00'da çalacak.

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Fatih Terim'in aklını kurcalayan 3 sorun! Fenerbahçe maçında...

Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte ardı ardına yaşanan puan kayıpları nedeniyle moraller bozukken konuk ekip Galatasaray'da durum tam tersi bir halde...

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Fatih Terim'in aklını kurcalayan 3 sorun! Fenerbahçe maçında...

Ligin ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray, son oynadığı 5 lig maçından da 3 puan almasını bildi. Bu seriyi Fenerbahçe karşısında da sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar 22 hafta sonunda topladığı 42 puanla 3. sırada yer alırken, Fenerbahçe 38 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

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Fatih Terim'in aklını kurcalayan 3 sorun! Fenerbahçe maçında...

Öte yandan Fenerbahçe 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmezken, Galatasaray bu süreçte Kadıköy'de yalnızca 18 dakika skoru önde götürebildi.

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Fatih Terim'in aklını kurcalayan 3 sorun! Fenerbahçe maçında...

Teknik direktörler açısından da oldukça büyük öneme sahip olan dev derbide, Fatih Terim ve Ersun Yanal bu güne dek 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda Terim sahadan 4 kez galip ayrılırken, Yanal'ın takımlar 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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