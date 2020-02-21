Fatih Terim'in aklını kurcalayan 3 sorun! Fenerbahçe maçında...

Teknik direktörler açısından da oldukça büyük öneme sahip olan dev derbide, Fatih Terim ve Ersun Yanal bu güne dek 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda Terim sahadan 4 kez galip ayrılırken, Yanal'ın takımlar 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.