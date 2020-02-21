21 Şubat 2020, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'in aklını kurcalayan 3 sorun! Fenerbahçe maçında...
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. İki ezeli rakip, Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi son hazırlıklarını yaparken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbi öncesi aklını kurcayan 3 problemin olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 21.02.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 12:48
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...