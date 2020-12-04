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Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine...

Süper Lig'de son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, zirvenin 3 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Devre arası transfer dönemi için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın takımdan ayrılması halinde transfer edeceği stoperi buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:26
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Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine...

Süper Lig'de çıktığı son maçlarda başarılı bir performansa imza atan Galatasaray, zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma yükseldi.

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Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine...

Sarı-kırmızılı takım, hem corona virüsü hem de sakatlıklar nedeniyle şampiyonluk yarışında herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için ocak ayında kadrosuna takviye yapacak.

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Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine...

Yeni Asır'da yer alan habere göre İngiliz ekibi Everton'un ısrarla istediği savunma oyuncusu Luyindama'nın alternatifini arayan yönetim, yeniden Almanya'ya yöneldi

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Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine...

Sarı-kırmızılılar Bayern Leverkusen'in 29 yaşındaki yıldızı Dragovic için temasa başladı.

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Galatasaray'dan stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine...

Oyuncunun kontratının bitimine kısa bir süre kalması transfer ihtimalini artırıyor. Avusturyalı futbolcunun Galatasaray'a olumlu baktığı öğrenilirken, teknik direktör Fatih Terim'in de futbolcuyu uzun süredir takip ettirdiği öğrenildi.

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