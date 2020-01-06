06 Ocak 2020, Pazartesi
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Fatih Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor...
Ara transfer dönemine hızlı giren Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferde daha sona geldi. Yıldız oyuncu için bizzat Fatih Terim devreye girerken tecrübeli hocanın, görüşmeden olumlu yanıt aldığı bildirildi. İşte flaş transfere dair tüm detaylar ve imza tarihi…
Giriş Tarihi: 06.01.2020 01:42 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 07:31
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