Fatih Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor...

Ara transfer dönemine hızlı giren Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferde daha sona geldi. Yıldız oyuncu için bizzat Fatih Terim devreye girerken tecrübeli hocanın, görüşmeden olumlu yanıt aldığı bildirildi. İşte flaş transfere dair tüm detaylar ve imza tarihi…