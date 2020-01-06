06 Ocak 2020, Pazartesi

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Fatih Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor...

Ara transfer dönemine hızlı giren Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferde daha sona geldi. Yıldız oyuncu için bizzat Fatih Terim devreye girerken tecrübeli hocanın, görüşmeden olumlu yanıt aldığı bildirildi. İşte flaş transfere dair tüm detaylar ve imza tarihi…

Giriş Tarihi: 06.01.2020 01:42 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 07:31
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Fatih Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor...

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

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Fatih Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor...

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Fatih Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor...

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Fatih Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Fatih Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor...

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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