Gedson Fernandes'in menajerinden Galatasaray'a büyük övgü! "Kimse hayal edemezdi"

Devre arası transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak Gedson Fernandes'i katan Galatasaray'a, oyuncunun menajerinden büyük övgü geldi. Portekizli oyuncunun menajeri, "Çok transfer operasyonu duydum, çoğu film gibiydi. Ancak böylesini kimse hayal bile edemezdi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)