03 Şubat 2021, Çarşamba

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Gedson Fernandes'in menajerinden Galatasaray'a büyük övgü! "Kimse hayal edemezdi"

Devre arası transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak Gedson Fernandes'i katan Galatasaray'a, oyuncunun menajerinden büyük övgü geldi. Portekizli oyuncunun menajeri, "Çok transfer operasyonu duydum, çoğu film gibiydi. Ancak böylesini kimse hayal bile edemezdi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 02.02.2021 23:57 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 06:21
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Gedson Fernandes'in menajerinden Galatasaray'a büyük övgü! Kimse hayal edemezdi

Yeni transfer Gedson Fernandes'in Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı ambulans uçakla İstanbul'a getirilmesi, havaalanından ambulans ile alınıp hastaneye götürülmesi yurt dışında büyük yankı uyandırdı…

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Gedson Fernandes'in menajerinden Galatasaray'a büyük övgü! Kimse hayal edemezdi

Galatasaray'ın bir oyuncuyu transfer etmek istediği zaman gözünü ne kadar karartabileceği haberleri yapıldı.

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Gedson Fernandes'in menajerinden Galatasaray'a büyük övgü! Kimse hayal edemezdi

Oyuncunun menajeri Miguel Macedo ise operasyonu Portekiz'de Radio Rennasança'ya değerlendirdi.

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Gedson Fernandes'in menajerinden Galatasaray'a büyük övgü! Kimse hayal edemezdi

Sarı-kırmızılı kulübün büyük bir iş yaptığını dile getiren Macedo o süreci şöyle anlattı:

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Gedson Fernandes'in menajerinden Galatasaray'a büyük övgü! Kimse hayal edemezdi

VERDIKLERI SÖZÜ TUTTULAR
COVID-19 tesinin pozitif çıkması umutlarımızı yok etmişti. Çok az zamanımız vardı. Galatasaray'dan bize, 'Siz kabul edin, gerisini biz halledeceğiz' denildi.

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