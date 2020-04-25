25 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Futbolculara açıkladılar! İşte Galatasaray'ın önlem paketi

Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle oluşan maddi hasarı gidermek için hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, önlem paketini oluştururken 3 madde üzerinde duruldu. İşte o maddeler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:12
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Futbolculara açıkladılar! İşte Galatasaray'ın önlem paketi

Yeni tip koronavirüs salgınının futbol ekonomisine verdiği zarar nedeniyle harekete geçen G.Saray, alınan tedbir paketini tamamladı ve herkese sundu.

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Futbolculara açıkladılar! İşte Galatasaray'ın önlem paketi

Futbolcular ve A takım profesyonellerinden indirim talep eden Galatasaray mali disiplin adına acil önlem paketiyle kapıyı çaldı. Yönetim bu olağanüstü süreç nedeniyle üç istekte bulundu.

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Futbolculara açıkladılar! İşte Galatasaray'ın önlem paketi

15 MARTA'A KADAR OLANLAR VERİLECEK

Hürriyet'in haberine göre, ligin geri kalanı için ortaya çıkan hak edişlerden yüzde 30 feragat edilmesi: Galatasaray, tüm futbolculara ve A takım profesyonellerine 15 Mart 2020 tarihine kadar olan hak edişlerinin tamamını ödeyecek.

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Futbolculara açıkladılar! İşte Galatasaray'ın önlem paketi

Sarı kırmızılılar bunun garantisini verdi. Ancak sunulan teklifte oyunculardan ligin geri kalan 2.5 aylık bölümü için yüzde 30 indirime gitmeleri istendi.

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Futbolculara açıkladılar! İşte Galatasaray'ın önlem paketi

Oyuncuların son 2.5 aylık alacaklarının ötelenmesi ve ligin yeniden başlaması ile ödemelerin yapılması: Süper Lig'de mali açıdan ödemeleri en düzenli yapan kulüplerden biri olan Galatasaray, oyuncularına geçmişe dönük en az borcu olan takımların başında geliyor.

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