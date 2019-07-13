13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın eski şampiyon yıldızlarından Garry Rodrigues, sarı kırmızılılarda gösterdiği performans ile 9 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olmuştu. Fenerbahçe ise bu sezon oyuncuyu bedelsiz olarak kiralayarak takıma kazandırdı. Bu olay Galatasaray taraftarlarını ciddi manada kızdırdı. Oyuncunun kulübe herhangi bir bedel ödenmeden bedava alınıp Babel'e ise 2.5 milyon Euro imza parası ödenmesi isyan ettirdi.
Giriş Tarihi: 13.07.2019 11:13
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