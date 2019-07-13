13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın eski şampiyon yıldızlarından Garry Rodrigues, sarı kırmızılılarda gösterdiği performans ile 9 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olmuştu. Fenerbahçe ise bu sezon oyuncuyu bedelsiz olarak kiralayarak takıma kazandırdı. Bu olay Galatasaray taraftarlarını ciddi manada kızdırdı. Oyuncunun kulübe herhangi bir bedel ödenmeden bedava alınıp Babel'e ise 2.5 milyon Euro imza parası ödenmesi isyan ettirdi.

Giriş Tarihi: 13.07.2019 11:13
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Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Garry Rodrigues'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray formasıyla önemli istatistiklere imza atmış yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi de başardı.

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Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Al İttihad kulübünde yılda 4 milyon Euro kazanan Rodrigues'e Fenerbahçe 2 yıl için 4 milyon Euro verecek. Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncunun ücretini yarıya indirmiş oldu.

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Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Bu transferde ikinci önemli başarı ise Fenerbahçe'nin Al İttihad takımına tek kuruş bile kiralama ücreti ödemeyecek olması. Transfer bu haliyle FFP kuralları için de Fenerbahçe'ye avantaj sağladı.

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Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

İşte Fenerbahçe'nin Rodrigues'i resmen açıklamasının ardından gelen sosyal medya paylaşımları ve o tepkiler:

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Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri
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