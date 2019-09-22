22 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için maçı locadan takip etti. Deneyimlİ teknik adam Ömer Bayram'ın Chebake ile girdiği ikili mücadele sonrası kırmızı kart isyanında bulundu. İşte Terim'in o görüntüleri ve Yeni Malatya - Galatasaray maçından kareler....

Giriş Tarihi: 22.09.2019 22:24 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 23:30
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Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Galatasaray'da cezalı olan Fatih Terim, 51.dakikadaki bir pozisyon sonrası çılgına döndü.

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Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

İki takımda da eksiklikler dikkat çekerken Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi rotasyona gitti.

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Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Sarı kırmızılı kurmaylar, Ömer Bayram, Adem Büyük, Andone ve Şener'i ilk 11'de sahaya sürdü.

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Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Radamel Falcao ve Lemina yedek soyunurken Feghouli kadroda yer almadı.

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