12 Mayıs 2020, Salı

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Emre Kılınç'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

Galatasaray'ın uzun süredir Mert Hakan Yandaş ile birlikte transfer listesinde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için İspanyol ekibinin devreye girdiği iddia edilmişti. İddialara göre İspanyol ekibinin Emre'ye 450 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplamda 1.4 milyon Euro'luk imza parası ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun menajerinden açıklama geldi. İşte Sivasspor'un başarılı futbolcusunun menajeri William D'Avila'nın gündem yaratan sözleri...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 22:24
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Emre Kılınç'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Emre Kılınç'a talip çıkmıştı.

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Emre Kılınç'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

Getafe'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cucurella'nın yerine Emre Kılınç'ın menajerine bir teklif gönderdiği öğrenilmişti.

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Emre Kılınç'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

Madrid ekibinin, yıllık 450 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplamda 1.4 milyon Euro'luk imza parası teklif ettiği iddia edilmişti.

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Emre Kılınç'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

Getafe'nin Emre'ye gönderdiği sözleşmede ayrıca 10 milyon euro üzerinde bir satış gerçekleştirmesi durumunda alınacak bonservis bedelinin yüzde 15'i de teklif edilmişti.

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Emre Kılınç'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

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