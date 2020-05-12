12 Mayıs 2020, Salı
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Emre Kılınç'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...
Galatasaray'ın uzun süredir Mert Hakan Yandaş ile birlikte transfer listesinde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için İspanyol ekibinin devreye girdiği iddia edilmişti. İddialara göre İspanyol ekibinin Emre'ye 450 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplamda 1.4 milyon Euro'luk imza parası ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun menajerinden açıklama geldi. İşte Sivasspor'un başarılı futbolcusunun menajeri William D'Avila'nın gündem yaratan sözleri...
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