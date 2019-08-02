Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması!

Yaptığı transferlerle taraftarlarını mutlu eden Galatasaray'da pastanın çileği olarak görülen Radamel Falcao için çalışmalar tam sürat devam ediyor. Sarı kırmızılılarda kulüp yetkilileri bir yandan Falcao için nabuız yoklamaya devam ederken diğer taraftan da Kolombiyalı yıldız golcünün kulübü Monaco'dan gelecek mutlu haberi bekliyor. Kısa süre önce sarı kırmızılı yöneticilerden bu transferle ilgili açıklama gelirken Galatasaray taraftarları da sosyal medyadan harekete geçti. İşte Falcao transferindeki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 11:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





