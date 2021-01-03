04 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray'lı yöneticiden TFF üyesine küfür! "Ahlaksızlık..."

Galatasaray'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada protokol tribünü karıştı. Hakemin Emre Kılınç'a kırmızı kart göstermesinin ardından, Galatasaraylı yöneticinin TFF'yi hedef alarak ağza alınmayacak küfürler sarfettiği iddia edildi. TFF üyesi ise yaptığı açıklamada tamamen ahlaksızlık olduğunu, bu küfürlerden sonra stadı terk ettiğini ve gerekli hukuki işlemin yapılacağını dile getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 10:43
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Galatasaray'lı yöneticiden TFF üyesine küfür! Ahlaksızlık...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğundan düştü.

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Galatasaray'lı yöneticiden TFF üyesine küfür! Ahlaksızlık...

Kritik 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu cezalı duruma düşerken 1 isim de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Galatasaray'lı yöneticiden TFF üyesine küfür! Ahlaksızlık...

Mücadelede hakem kararları kartışma konusu olurken protokol tribününde Galatasaraylı bir yönetici ile TFF üyesi arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'lı yöneticiden TFF üyesine küfür! Ahlaksızlık...

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem Galatasaray - Antalyaspor maçında TFF'ye yönelik Galatasaraylı Yönetici Mahmut Recevik'in ağır küfürler ettiğini söyledi.

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Galatasaray'lı yöneticiden TFF üyesine küfür! Ahlaksızlık...

Beyaz TV'ye konuşan İsmail Erdem açıklamasında küfürler edildikten sonra stadı terk ettiğini belirterek gerekli şikayetleri yapacağını belirterek olayı şu sözlerle anlattı:

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