Galatasaray'lı yöneticiden TFF üyesine küfür! "Ahlaksızlık..."

Galatasaray'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada protokol tribünü karıştı. Hakemin Emre Kılınç'a kırmızı kart göstermesinin ardından, Galatasaraylı yöneticinin TFF'yi hedef alarak ağza alınmayacak küfürler sarfettiği iddia edildi. TFF üyesi ise yaptığı açıklamada tamamen ahlaksızlık olduğunu, bu küfürlerden sonra stadı terk ettiğini ve gerekli hukuki işlemin yapılacağını dile getirdi. İşte detaylar...