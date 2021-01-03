Galatasaray - Antalyaspor maçında gergin anlar! Arda Turan çılgına döndü

Ligde 3. kez berabere kalan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti. Geride kalan 16 haftanın 1'ini bay geçen sarı-kırmızılılar, 1 maçı fazla olan Aytemiz Alanyaspor ile aynı puana geldi. Averajları aynı iki takımdan daha fazla gol atan taraf olan Alanyaspor, liderliği devraldı. Bu sezonki 16. maçına çıkan Antalyaspor ise puanını 18'e yükseltti.