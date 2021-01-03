04 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray - Antalyaspor maçında gergin anlar! Arda Turan çılgına döndü

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği kaptıran Galatasaray'da Arda Turan, bir pozisyonda maçı hakemi Abdülkadir Bitigen'e sert tepki gösterirken, iki takım futbolcuları arasında da gerginlik yaşandı. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 03.01.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:58
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Galatasaray - Antalyaspor maçında gergin anlar! Arda Turan çılgına döndü

Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, rakibiyle 0-0 berabere kalarak liderliği averajla Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı.

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Galatasaray - Antalyaspor maçında gergin anlar! Arda Turan çılgına döndü

Haftaya 29 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen gol pozisyonu üretmekte zorlanan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Galatasaray - Antalyaspor maçında gergin anlar! Arda Turan çılgına döndü

Ligde 3. kez berabere kalan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti. Geride kalan 16 haftanın 1'ini bay geçen sarı-kırmızılılar, 1 maçı fazla olan Aytemiz Alanyaspor ile aynı puana geldi. Averajları aynı iki takımdan daha fazla gol atan taraf olan Alanyaspor, liderliği devraldı. Bu sezonki 16. maçına çıkan Antalyaspor ise puanını 18'e yükseltti.

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Galatasaray - Antalyaspor maçında gergin anlar! Arda Turan çılgına döndü

Galatasaray ile Antalyaspor'u karşı karşıya getiren mücadelenin 82. dakikasında tansiyon yükseldi. Veysel Sarı ile ikili mücadeleye giren Arda Turan yerde kaldı.

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Galatasaray - Antalyaspor maçında gergin anlar! Arda Turan çılgına döndü

Milliyet'in derlediği habere göre; hakem Bitigen devam kararı verirken Arda Turan saha içinde çıldırdı. Kenarda çimlere tekme atan Arda hakemden sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

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