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Galatasaraylı yıldız 'transferde sahtekarlık' davası açtı! İşte detaylar
Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri'den eski kulübüne dava! Fildişili yıldız, Nice'ten İngiliz kulübü Fulham'a transfer olduğu sırada sahtekarlık yapıldığı iddiasıyla Fransız kulübüne dava açtı. İşte gündeme bomba gibi düşen haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 09.09.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 17:26
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