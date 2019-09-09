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Galatasaraylı yıldız 'transferde sahtekarlık' davası açtı! İşte detaylar

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri'den eski kulübüne dava! Fildişili yıldız, Nice'ten İngiliz kulübü Fulham'a transfer olduğu sırada sahtekarlık yapıldığı iddiasıyla Fransız kulübüne dava açtı. İşte gündeme bomba gibi düşen haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 17:26
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Galatasaraylı yıldızdan 'transferde sahtekarlık' davası açtı! İşte detaylar

Galatasaray'ın yeni transferi Seri'den eski kulübü Nice'e 'sahtekarlık' davası!

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Galatasaraylı yıldızdan 'transferde sahtekarlık' davası açtı! İşte detaylar

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri, Nice'ten Fulham'a transfer olduğu sırada sahtekarlık yapıldığı iddiasıyla Fransız kulübüne dava açtı. İşte gündeme boma gibi düşen haberin ayrıntıları...

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Galatasaraylı yıldızdan 'transferde sahtekarlık' davası açtı! İşte detaylar

Jean Michael Seri, eski kulübü Nice'e sahtekarlık ve dolandırıcılık davası açtı.

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Galatasaraylı yıldızdan 'transferde sahtekarlık' davası açtı! İşte detaylar

Seri'nin Nice'ten Fulham'a transferi sırasında takım arkadaşı Maxime Le Marchan da, aynı kulübün yolunu tuttu.

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Galatasaraylı yıldızdan 'transferde sahtekarlık' davası açtı! İşte detaylar

Fulham, her iki oyuncunun bonservisi için Nice kulübüne 24.6 milyon euro ödeme yaptı.

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