23 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den sürpriz değişiklik! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Karadeniz ekibini mağlup ederek çeyrek finale yükselmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, tecrübeli teknik adamın ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 01:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 07:37
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Fatih Terim'den sürpriz değişiklik! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

Sarı-kırmızılılar, 18 defa müzelerine taşıdıkları Türkiye Kupası'nı bir kez daha kazanmak için yola çıkmıştı. 5. Tur'da Tuzlaspor'u eleyen Cimbom, son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

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Fatih Terim'den sürpriz değişiklik! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

Fatih Terim ve öğrencileri bugün oynanacak rövanş mücadelesinde rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

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Fatih Terim'den sürpriz değişiklik! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

KALE OKAN'A EMANET

Bugün A Spor'un yayınlayacağı Çaykur Rizespor maçında as oyuncularıyla fazla şans veremediği isimlerden karma bir takım çıkaracak. Muslera yerine Okan oynayacak. Linnes yine 11'de olacak. Ahmet Çalık da forma giyecek. Sol bekte Saracchi görev yapacak. Orta saha Lemina-Seri ikilisine teslim edilecek. Feghouli, Taylan ve Sekidika ilerideki Falcao'yu besleyecek.

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Fatih Terim'den sürpriz değişiklik! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

KUPADA 5. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldiler. İki takım da 1'er kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 4 golü var. Karadeniz ekibi ise fileleri 7 kez sarstı.

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Fatih Terim'den sürpriz değişiklik! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor 11'i

NASIL GELDİLER?

GALATASARAY: 5. Tur'dan kupaya katıldı. Tuzlaspor'a ilk maçında 2-0 kaybetti, deplasmanda rakibini 4-0 yenerek turladı.

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