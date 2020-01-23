Fatih Terim'den sürpriz değişiklik! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

KUPADA 5. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldiler. İki takım da 1'er kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 4 golü var. Karadeniz ekibi ise fileleri 7 kez sarstı.