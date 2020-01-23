23 Ocak 2020, Perşembe
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Fatih Terim'den sürpriz değişiklik! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i
Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Karadeniz ekibini mağlup ederek çeyrek finale yükselmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, tecrübeli teknik adamın ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 23.01.2020 01:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 07:37
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