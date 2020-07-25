25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Galatasaraylı yıldıza sert sözler! "Gidecekler listesinde adı 1. sırada"
Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmanın ardından çarpıcı ifadelerle 4 gollü mücadeleyi değerlendirdiler. İşte spor yazarlarının Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumları...
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