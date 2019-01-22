23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Boluspor 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Boluspor ile karşılaşıyor. İşte iki takımın ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 22.01.2019 18:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 01:21
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Galatasarayın Boluspor 11i belli oldu

BOLUSPOR

Gökhan Köstereli

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Galatasarayın Boluspor 11i belli oldu

Diarra

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Galatasarayın Boluspor 11i belli oldu

Burak

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Galatasarayın Boluspor 11i belli oldu

Ümit

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  • 22
Galatasarayın Boluspor 11i belli oldu

Hayrullah

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