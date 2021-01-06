06 Ocak 2021, Çarşamba

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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'nın yıldızı Aslan olacak

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda eksik görülen bölgelere takviye yapmayı planlayan Cimbom'da Barcelona forması giyen yıldız futbolcunun gündeme alındığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.01.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 09:06
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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'nın yıldızı Aslan olacak

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor karşısında beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'nın yıldızı Aslan olacak

Ligin ilk yarısının bitimine kısa bir süre kala zirve iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılar, 5 Ocak'ta resmen başlayan transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'nın yıldızı Aslan olacak

Cimbom, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde eksik görülen mevkileri güçlendirerek sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'nın yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılıların birçok bölgeye transfer yapması beklenirken, öncelik verilen mevkilerden biriyse orta saha...

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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'nın yıldızı Aslan olacak

Aslan, bu bölge için sezon başında Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kiralamıştı.

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