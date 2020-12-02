02 Aralık 2020, Çarşamba

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Galatasaraylı yıldıza İngiltere'den talip! Transfer...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu, İngiltere'ye transfer olabilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:37
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Galatasaraylı yıldıza İngiltere'den talip! Transfer...

Galatasaray'da gösterdiği performansla transferin gözde isimlerinden olan Kongolu stoper Luyindama, özellikle İngilizlerin takibinde.

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Galatasaraylı yıldıza İngiltere'den talip! Transfer...

İngiliz kulüpleri, Luyindama için Galatasaray'ı yoklamaya devam ederken teknik heyetten de satılmasına izin çıktığı bildirildi.

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Galatasaraylı yıldıza İngiltere'den talip! Transfer...

Çaykur Rizespor maçında Demokratik Kongolu oyuncuyu riske atmayan teknik direktör Fatih Terim'in, Luyindama için 10 milyon euro ve üzerindeki bir teklifin kabul edilmesine onay verdiği ifade edildi.

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Galatasaraylı yıldıza İngiltere'den talip! Transfer...

Luyindama için Everton ile temasların devam ettiği, İngiliz ekibinin şimdilik rakam olarak Galatasaray'ın istediği rakama ulaşmadığı ama ortak bir noktada buluşulmasının beklendiği ifade edildi.

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Galatasaraylı yıldıza İngiltere'den talip! Transfer...

Yönetim, Luyindama veya Marcao'dan birisini satarak ara transferde takıma yapılacak takviyeler için kaynak yaratmayı planlıyor.

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