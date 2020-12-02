02 Aralık 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Etebo ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim...

Yaz transfer döneminde orta saha eksikliğini gidermek için Etebo'yu kiralayan Galatasaray, oyuncudan beklediği verimi alamadı. Devre arasında oyuncuyu kulübüne geri göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in yıldız ismini transferde gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:01
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Galatasaray'da Etebo ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim...

Süper Lig'in 10. haftasında elde ettiği 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle lider Alanyaspor'un hemen ardına geçen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

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Galatasaray'da Etebo ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim...

Orta saha bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılar, transferde önceliğini belirledi.

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Galatasaray'da Etebo ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim...

ETEBO AYRILIYOR

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'den kiralık olarak dahil edilen Oghenekaro Etebo, beklenen performansı gösteremedi.

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Galatasaray'da Etebo ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim...

Bir yandan da yabancı kontenjanını boşaltak isteyen sarı-kırmızılılar, gözden çıkardığı Etebo'ya vedat etme kararı aldı.

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Galatasaray'da Etebo ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim...

Nijeryalı orta saha oyuncusundan maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacak. Ocak'ta ise yollar ayrılacak.

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