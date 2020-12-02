02 Aralık 2020, Çarşamba

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Galatasaray sorusuna Kenan Karaman'dan flaş yanıt!

Kulübü Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kenan Karaman'ın, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu. 26 yaşındaki oyuncu, takımının Bochum ile oynadığı maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 02.12.2020 15:17
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Galatasaray sorusuna Kenan Karaman'dan flaş yanıt!

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman, takımının ligde Bochum'a 5-0 yenildiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray sorusuna Kenan Karaman'dan flaş yanıt!

Ajansspor'un derlediği habere göre; karşılaşma sonrası Sport Bild'in sorularını yanıtlayan milli golcü, ilk olarak 5-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

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Galatasaray sorusuna Kenan Karaman'dan flaş yanıt!

Kenan maçla ilgili, "5-0 gerçekten çok acıttı, başımıza gelmemesi gerekiyordu. Kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ben de performansımdan rahatsızım. Ayrıca daha fazlasını yapmalıyım" dedi.

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Galatasaray sorusuna Kenan Karaman'dan flaş yanıt!

"RÖSLER'İN ARKASINDA DURMALIYIZ"
Son dönemde çok fazla eleştirilen teknik direktörleri Uwe Rösler'e de sahip çıkan 26 yaşındaki futbolcu, "Yüzde yüz onun arkasında durmalıyız, her zaman yüzde yüzünü veriyor. Biz oyuncular daha fazla sorumluluk almalıyız. Takımda biri ceza alsa veya ihraç edilse koç bize yardım edemez. Hala onun doğru kişi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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Galatasaray sorusuna Kenan Karaman'dan flaş yanıt!

G.SARAY SORUSUNA CEVAP!
Kenan Karaman, Galatasaray'a transferiyle ilgili soruya ise, "Şu an bu konu hakkında yorum yapamam. Önceliğim Fortuna ile başarıya giden yolda ilerlemektir" sözleriyle cevap vererek, kafalarda soru işareti bıraktı.

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