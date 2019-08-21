21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! 15 milyon Euro...
Galatasaray, ilk etapta Diagne'yi satmayı planlarken takımın bir başka ismine bomba bir teklif geldi. İsmi hâlâ açıklanmayan ancak iki Arap ve bir de Avrupa kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmak için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamla sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi. İşte süper transfer piyangosunun ayrıntıları ve Galatasaray'a para yağdıracak o isim...
Giriş Tarihi: 21.08.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 14:06
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