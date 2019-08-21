21 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! 15 milyon Euro...

Galatasaray, ilk etapta Diagne'yi satmayı planlarken takımın bir başka ismine bomba bir teklif geldi. İsmi hâlâ açıklanmayan ancak iki Arap ve bir de Avrupa kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmak için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamla sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi. İşte süper transfer piyangosunun ayrıntıları ve Galatasaray'a para yağdıracak o isim...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 14:06
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Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! 15 milyon Euro...

FFP sıkıntısı ile karşı karşıya kalmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetime piyango gibi haber...

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Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! 15 milyon Euro...

Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışan Aslan, zorluklarla karşılaşmış ve Senegalli'nin gideceği takımlardaki istekleri hem Galatasaray'ı hem de transferini zora sokmuştu.

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Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! 15 milyon Euro...

Linnes ve Mariano planına yönelen Cimbom, iki yıldızdan birini satıp FFP kapsamındaki dengeyi sağlamak adına gerekli 2.9 milyon euro'yu kasasına koyacaktı.

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Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! 15 milyon Euro...

Bu iki yıldızın yanı sıra Nagatomo da takımdan ayrılması muhtemel isimlerden biri olmuştu.

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Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! 15 milyon Euro...

Hatta Yunus Akgün de bu listede yer alan futbolculardandı ancak teklifler ya gelmedi ya da yetersiz kaldı...

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