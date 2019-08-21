21 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a FFP şoku!

Galatasaray Finansal Fair Play nedeniyle en az 2.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılması düşünülen isimler de netleşmeye başladı. Cimbom, Diagne'nin takımda kalma ihtimaline karşılık 2 futbolcusunu satış listesine koydu. İşte Galatasaray'la ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 12:22
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Galatasaray'a FFP şoku!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'a FFP şoku!

Lige Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar transfer de sıkıntılı günler geçiriyor.

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Galatasaray'a FFP şoku!

Falcao transferinde sona gelen Cimbom'u başı bu kez de Finansal Failr Play ile dertte.

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Galatasaray'a FFP şoku!

FFP'ye takılan Galatasaray, 2.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.

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Galatasaray'a FFP şoku!

Sarı-kırmızılılarda ilk hedef Diagne'nin satılması.

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