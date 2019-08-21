Galatasaray'a FFP şoku!

Galatasaray Finansal Fair Play nedeniyle en az 2.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılması düşünülen isimler de netleşmeye başladı. Cimbom, Diagne'nin takımda kalma ihtimaline karşılık 2 futbolcusunu satış listesine koydu. İşte Galatasaray'la ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





