Galatasaraylı yıldıza dev teklif! 15 milyon euro...

Geçtiğimiz yıl şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray bu sezon Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Oynadığı 7 maçta 10 ğuan toplayan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim şimdiden devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler üzerine yoğunlaşmaya başladı. Bir yandan da Cimbom'un yıldızlarının talipleri artmaya başladı. İşte Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna İngiltere'den talip olan iki takım ve beklenen rakam...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





