12 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Belhanda ve Nagatomo Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerlerine gelecek iki isim

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Gençlerbirliği maçının ardından ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, iç ve dış transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, performanslarından memnun olmadığı Belhanda ve Nagatomo'nun alternatiflerini de belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 18:36
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Belhanda ve Nagatomo Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerlerine gelecek iki isim

Ocak ayını işaret eden ve o tarihe kadar kötü gidişata kadroda yapılacak rotasyonlarla yoluna devam edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim transfer listesini hazırlıyor...

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Belhanda ve Nagatomo Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerlerine gelecek iki isim

Listesini yönetime verecek olan Terim'in gündeminde Belhanda ve Nagatomo'nun yerine gelecek olan iki yıldız basına sızdı.

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Belhanda ve Nagatomo Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerlerine gelecek iki isim

Yolların devre arasında ayrılması beklenen iki isme ek olarak kimlerin dahil olacağı ise sonraki maçlara bağlı olarak belli olacak.

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Belhanda ve Nagatomo Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerlerine gelecek iki isim

10 numara ve 3 numara bölgelerine transfer takviyesi isteyen Terim, yılbaşından sonra istediği takımı oluşturmanın planlarını yapıyor.

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Belhanda ve Nagatomo Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerlerine gelecek iki isim

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