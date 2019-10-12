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Belhanda ve Nagatomo Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerlerine gelecek iki isim
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Gençlerbirliği maçının ardından ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, iç ve dış transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, performanslarından memnun olmadığı Belhanda ve Nagatomo'nun alternatiflerini de belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 12.10.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 18:36
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