12 Ekim 2019, Cumartesi
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Galatasaray Onyekuru transferini bitirdi! İşte alacağı ücret
Galatasaray Onyekuru'ya kavuşuyor, Nijeryalı ocakta Aslan oluyor. Sarı-kırmızılılar, topu karşı alana taşımakta sorun yaşayınca çözümü geçen sezonda buldu. Aslan, Monaco'da mutsuz olan Henry Onyekuru için "Evet" cevaplarını aldı. Ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacak olan Nijeryalı yıldızın alacağı ücret de belli oldu.
Giriş Tarihi: 12.10.2019 02:09 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 07:19
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