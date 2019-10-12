Galatasaray Onyekuru transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Galatasaray Onyekuru'ya kavuşuyor, Nijeryalı ocakta Aslan oluyor. Sarı-kırmızılılar, topu karşı alana taşımakta sorun yaşayınca çözümü geçen sezonda buldu. Aslan, Monaco'da mutsuz olan Henry Onyekuru için "Evet" cevaplarını aldı. Ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacak olan Nijeryalı yıldızın alacağı ücret de belli oldu.