12 Ekim 2019, Cumartesi

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Galatasaray Onyekuru transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Galatasaray Onyekuru'ya kavuşuyor, Nijeryalı ocakta Aslan oluyor. Sarı-kırmızılılar, topu karşı alana taşımakta sorun yaşayınca çözümü geçen sezonda buldu. Aslan, Monaco'da mutsuz olan Henry Onyekuru için "Evet" cevaplarını aldı. Ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacak olan Nijeryalı yıldızın alacağı ücret de belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 02:09 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 07:19
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Galatasaray Onyekuru transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray Onyekuru transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

İlk 7 hafta sonunda 10 puanla 10. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar ara transfer dönemi hazırlıklarına da şimdiden başladı.

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Galatasaray Onyekuru transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Tecrübel teknik adam Fatih Terim, özellikle kanat organizasyonlarındaki eksikliğe dikkat çekerek kurmaylarına hızlı bir kanat alınması talebini iletmişti.

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Galatasaray Onyekuru transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Gençlerbirliği beraberliği sonrasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim özellikle işlemeyen kanat atakları üzerinde duruyor.

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Galatasaray Onyekuru transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Cimbom, Armindo Bruma ile başlayan, Garry Rodrigues ve Henry Onyekuru ile devam eden hızlı sol kanat geleneğine Ryan Babel'i alarak son vermişti.

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