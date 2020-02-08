08 Şubat 2020, Cumartesi

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Galatasaraylı yıldız performansını korursa sözleşmeyi kapacak!

Süper Lig'de 21. haftaya girerken Galatasaray 4 haftalık galibiyet serisi yakalamış ve zirveye yaklaşmıştı. Sarı-kırmızılılarda adeta joker rolünü üstlenen yıldız isim, performansını koruması durumunda sözleşmesinin uzatılacağı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 11:21
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Galatasaraylı yıldız performansını korursa sözleşmeyi kapacak!

Galatasaray'da kiralık oyuncular dışında 4 ismin (Nagatomo, Mariano, Selçuk, Donk) sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda kaptan Selçuk futbolu bırakacak, Mariano da ülkesi Brezilya'ya dönecek.

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Galatasaraylı yıldız performansını korursa sözleşmeyi kapacak!

Takımın son haftalardaki formda oyuncusu Ryan Donk'un durumu ise kalan 14 haftada sergileyeceği performansına bağlı. Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, sezon sonuna kadar Marcao ile birlikte savunmada görev yapacak.

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Galatasaraylı yıldız performansını korursa sözleşmeyi kapacak!

Luyindama'nın yokluğunda ön liberodan stopere çekilen 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısına formda başladı.

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Galatasaraylı yıldız performansını korursa sözleşmeyi kapacak!

Sabah'ta yer alan habere göre Donk'un performansını koruması halinde yönetim tarafından sözleşmesinin 1 yıl uzatılacağı bildirildi.

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Galatasaraylı yıldız performansını korursa sözleşmeyi kapacak!

Terim de Florya'da idman dışındaki zamanlarında altyapıdaki gençlerle ilgilenen Donk'tan memnun.

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