08 Şubat 2020, Cumartesi
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Bomba iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı
Galatasaray'ın sezon bitimine doğru seçime gideceği ve Fatih Terim'in de aday olacağı kulislerde konuşuluyor... Tecrübeli hoca bu kararını hayata geçirirse büyük gerilim yaşadığı Cengiz'in karşısına rakip olarak çıkacak.
Giriş Tarihi: 07.02.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 06:47
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