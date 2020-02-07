08 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Bomba iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı

Galatasaray'ın sezon bitimine doğru seçime gideceği ve Fatih Terim'in de aday olacağı kulislerde konuşuluyor... Tecrübeli hoca bu kararını hayata geçirirse büyük gerilim yaşadığı Cengiz'in karşısına rakip olarak çıkacak.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 06:47
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Bomba iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı

Saha içi ve saha dışında çok çalkantılı bir sezon geçiren Galatasaray'da şimdi de müthiş bir iddia kulislerle konuşuluyor...

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Bomba iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı

Sarı- Kırmızılılar'da sezon sonuna kadar erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muhalefet bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Bomba iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı

HAYALİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Alınan bilgilere göre Fatih Terim'e yakın çevresi tarafından "İlk seçimde aday ol" teklifi geldi. Daha önce başkanlık hayalini dile getiren Terim'in teklifi kabul ettiği öğrenildi.

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Bomba iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı

17 MİLYON $ SICAK PARA

Tecrübeli hocaya yakın olan ve kulüp içinde etkili bir ismin Terim'in başkan olması halinde 17 milyon dolarlık sıcak parayı kasa kolaylığı adına kullanılması için vereceği belirlendi.

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Bomba iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı

SEZON SONUNDA YAPILSIN!

İmparator'u adaylığa ikna eden kişilerin, takımın şampiyonluk yarışında olumsuz etkilenmemesi adına erken seçimin mayıs sonunda yapılması için de çalıştığı ifade edildi.

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