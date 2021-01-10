10 Ocak 2021, Pazar

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Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! "Allah yönetime sabır versin"

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 6-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Mücadelenin ardından spor yazarları Galatasaray - Gençlerbirliği maçını değerlendirirken, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte spor yazarlarının Galatasaray - Gençlerbirliği maçı değerlendirmeleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.01.2021 08:39
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Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! Allah yönetime sabır versin

LEVENT TÜZEMEN - KONSANTRASYON

Fatih Terim cezası bitip kulübeye dönünce oyuncular da ciddiyete büründü. Skorun büyüklüğünden çok, Galatasaraylı oyuncuların kazanma coşkusu, disiplin, yardımlaşması göze çarptı. Arda'nın lider kimliğiyle Galatasaray'ı nasıl yönettiği ve başta Belhanda olmak üzere arkadaşlarını nasıl verimli hale getirdiğini izledik.

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Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! Allah yönetime sabır versin

Galatasaray'ın hücumlarında ve attığı gollerde Arda top tutuşu, çevre kontrolü, sakinliği ve isabetli paslarıyla başroldeydi. Emre Taşdemir'in etkili hücumlarında, Belhanda'nın 3. golünde Arda'nın topun şiddetini ayarlayarak verdiği dengeli paslar önemliydi. Oğulcan-Akbaba ikilisi Arda'nın yönetiminde daha dikkatli, kontrollü ve etkili oynadı.

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Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! Allah yönetime sabır versin

Şu gerçek; Emre Taşdemir etkili bindirmeler dışında topu akıllı kullanışıyla, yaptığı doğru ortalarla Saracchi'nin çok önünde görünüyor. Emre bu fırsatı iyi kullanıp daha iyi çalışmalı.

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Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! Allah yönetime sabır versin

Diagne'nin bu zamana etkili koşular yaptığını, orta alana sık gelip top aldığını görmedim. Oyun kurucu rolüne bile soyunan Diagne 27. saniyede kaliteli bir vuruşla attığı golün yanında mücadeleleri kazandı ve savunmaya yardım bile etti.

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Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! Allah yönetime sabır versin

Marcao'nun dönüşü Donk'u ve savunmayı toparladığı gibi Galatasaray'ın geriden başlattığı oyun anlayışını yeniden kazanmasını sağladı. Terim kulübede Arda da oyunda olmayınca 3 gole imza atan Belhanda kontrolü kaybediyor ve sorumluluk almıyor. Özellikle Arda sahada söylemleriyle ve tavırlarıyla Belhanda'ya değer verdiğini gösterip Faslı oyuncunun sadece oyunu düşünmesini sağlıyor.

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