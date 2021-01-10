Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! "Allah yönetime sabır versin"

LEVENT TÜZEMEN - KONSANTRASYON

Fatih Terim cezası bitip kulübeye dönünce oyuncular da ciddiyete büründü. Skorun büyüklüğünden çok, Galatasaraylı oyuncuların kazanma coşkusu, disiplin, yardımlaşması göze çarptı. Arda'nın lider kimliğiyle Galatasaray'ı nasıl yönettiği ve başta Belhanda olmak üzere arkadaşlarını nasıl verimli hale getirdiğini izledik.