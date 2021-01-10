10 Ocak 2021, Pazar

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! 5 isim takımdan gönderiliyor

Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ederek 2021 yılındaki ilk galibiyetini alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in transferdeki hedeflerini açıklamasının ardından çalışmalarını hızlandırması beklenen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Galatasaray yönetiminin kadroda düşünülmeyen 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.01.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 10:31
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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! 5 isim takımdan gönderiliyor

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! 5 isim takımdan gönderiliyor

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Başkent temsilcisiyle oynanan karşılaşmanın ardından gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! 5 isim takımdan gönderiliyor

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "İrfan Can'ı istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu.

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! 5 isim takımdan gönderiliyor

Sayın Başkanımız ve Abdurrahim Bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! 5 isim takımdan gönderiliyor

Terim ayrıca Henry Onyekuru, Edin Visca ve Mostafa Mohamed ile de ilgilendiklerini belirtti.

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