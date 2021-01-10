10 Ocak 2021, Pazar

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Ahmet Çakar'dan flaş Belhanda sözleri! "Yine cinlik peşinde"

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, çarpıcı bir yazı kaleme aldı ve Belhanda'ya flaş sözler sarf etti. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 01:40 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 06:05
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Ahmet Çakar'dan flaş Belhanda sözleri! Yine cinlik peşinde

BELHANDA YİNE CİNLİK PEŞİNDE!

Galatasaray iki haftadır mütevazi takımlara beklenmeyen puanlar kaybetmişti. Ama dün gece stres attı, moral kazandı, gol şov yaptı.

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Ahmet Çakar'dan flaş Belhanda sözleri! Yine cinlik peşinde

Bunun temel nedeni Gençlerbirliği'ydi. Sözüm ona 'Puan alırız' dediler, daha ilk yarıda 4'lük oldular. Aslında ilk yarıda 7-8 de olabilirdi.

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Ahmet Çakar'dan flaş Belhanda sözleri! Yine cinlik peşinde

Haa bu arada Gençlerbirliği de pozisyon buldu. İlk yarıda da onların net birkaç pozisyonu var. Son vuruşları iyi yapsalar değişebilirdi.

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Ahmet Çakar'dan flaş Belhanda sözleri! Yine cinlik peşinde

Belhanda, anladığım kadarıyla yine cinlik peşinde. 'Sözleşmeyi uzatın' diye adeta mesaj veriyor. İlk yarıda hattrick yaptı. Attığı goller zeka ve vuruş tekniği yönünden çok iyi. Arda genç takımdan A takıma yükselmiş bir genç oyuncu gibi hırsla oynuyor.

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Ahmet Çakar'dan flaş Belhanda sözleri! Yine cinlik peşinde

Emre çok iyi. G.Saray'ın özellikle dün geceki sol kanat organizasyonlarında etkiliydi.

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