25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 5. yıldız detayı
2018-19 futbol sezonunun şampiyonu Galatasaray 22. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, üstü açık şampiyonluk otobüsüyle Florya'dan Türk Telekom Stadı'na geldi. Stad bayram yeri gibiydi. Stadyumda yer alan Galatasaray logosu üzrindeki her iki ucu dolan 5.yıldızla birlikte rakiplerine mesaj verdi. Her 5 şampiyonlukta 1 yıldız takma hakkına sahip olan futbol kulüpleri arasında en çok yıldıza sahip olan takım 4 yıldız ile Galatasaray...
Sarı kırmızılılar 3 kez daha şampiyon olup 25. şampiyonluğuna erişmeleri halinde 5. yıldızı alma hakkına sahip olacak. İşte kutlamalardan renkli fotoğraflar....
Giriş Tarihi: 25.05.2019 22:01
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