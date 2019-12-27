27 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray ön anlaşmayı yaptı! Yıldız oyuncu imzalıyor
Süper Lig'in ilk yarısında son haftaya girilirken kulüpler ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Süper Lig takımlarında hedef takviyeler yapmak. Bu kulüplerden biri de Galatasaray. Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli işaret ettiği ocak transfer dönemine az bir süre kala, sarı-kırmızılılar transferde mutlu sona ulaştı. Terim'in takımda görmek istediği isim ile ön protokol imzalandı. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:43
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