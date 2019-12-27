27 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray ön anlaşmayı yaptı! Yıldız oyuncu imzalıyor

Süper Lig'in ilk yarısında son haftaya girilirken kulüpler ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Süper Lig takımlarında hedef takviyeler yapmak. Bu kulüplerden biri de Galatasaray. Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli işaret ettiği ocak transfer dönemine az bir süre kala, sarı-kırmızılılar transferde mutlu sona ulaştı. Terim'in takımda görmek istediği isim ile ön protokol imzalandı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:43
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Galatasaray ön anlaşmayı yaptı! Yıldız oyuncu imzalıyor

Süper Lig'in ilk yarısında sona yaklaşılırken, kulüpler ikinci yarıda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray ön anlaşmayı yaptı! Yıldız oyuncu imzalıyor

Kadrolarını güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sürdüren Süper Lig ekipleri yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarına devam ediyor.

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Galatasaray ön anlaşmayı yaptı! Yıldız oyuncu imzalıyor

Bu kulüplerden biri de ligin ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Galatasaray geliyor.

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Galatasaray ön anlaşmayı yaptı! Yıldız oyuncu imzalıyor

Sarı-kırmızılılar sezon başında büyük ümitlerle kadrosuna kattığı bazı isimlerden istediği verimi bir türlü alamadı ve ara transfer döneminde o isimlerden bazılarıyla yollarını ayırma kararı almıştı.

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Galatasaray ön anlaşmayı yaptı! Yıldız oyuncu imzalıyor

O isimlerin başında ise Steven Nzonzi geliyor. Galatasaray'da Nzonzi geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

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