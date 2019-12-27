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Galatasaray’da büyük kriz! Fatih Terim’i yönetime şikayet ettiler
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk yarıda başarılı bir performans ortaya koyamayan sarı kırmızılılarda, gözden düşen iki futbolcu isyan bayrağını açtı, ortalık karıştı. İki yıldızın Başkan Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerle görüşerek, Fatih Terim'le ilgili şikayette bulunduğu ifade edildi. Bir başka iddiaya göre bu gelişmeyi öğrenen tecrübeli teknik adan çok sinirlendi ve iki futbolcuya sırtını döndü. İşte Galatasaray'ı çalkalayan iddianın tüm detayları ve gelişmeler… | Son dakika Galatasaray haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 07:28
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