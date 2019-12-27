27 Aralık 2019, Cuma

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Galatasaray’da büyük kriz! Fatih Terim’i yönetime şikayet ettiler

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk yarıda başarılı bir performans ortaya koyamayan sarı kırmızılılarda, gözden düşen iki futbolcu isyan bayrağını açtı, ortalık karıştı. İki yıldızın Başkan Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerle görüşerek, Fatih Terim'le ilgili şikayette bulunduğu ifade edildi. Bir başka iddiaya göre bu gelişmeyi öğrenen tecrübeli teknik adan çok sinirlendi ve iki futbolcuya sırtını döndü. İşte Galatasaray'ı çalkalayan iddianın tüm detayları ve gelişmeler… | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 27.12.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 07:28
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Galatasaray’da büyük kriz! Fatih Terim’i yönetime şikayet ettiler

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray’da büyük kriz! Fatih Terim’i yönetime şikayet ettiler

İkinci yarının transfer hazırlıklarına başlayan ve birçok isimle gündeme gelen Galatasaray ile ilgili ortaya bomba gibi iddia atıldı.

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Galatasaray’da büyük kriz! Fatih Terim’i yönetime şikayet ettiler

Takvim'in haberine göre; İlk yarıda başarılı bir performans ortaya koyamayan sarı kırmızılılarda, gözden düşen iki futbolcu isyan bayrağını açtı, ortalık karıştı.

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Galatasaray’da büyük kriz! Fatih Terim’i yönetime şikayet ettiler

Sezona hızlı bir giriş yapan ve iddialı transferlerle gündeme oturan Galatasaray'da sorun bu sefer takımın içinde.

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Galatasaray’da büyük kriz! Fatih Terim’i yönetime şikayet ettiler

Gözden düşen iki futbolcunun Başkan Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerle görüşerek, Fatih Terim'le ilgili şikayette bulunduğu ifade edildi.

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