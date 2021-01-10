Galatasaraylı oyunculardan manidar gol sevinci! İrfan Can Kahveci...

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 15 dakikası orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Ancak maçta ağırlığını artıran Galatasaray, 64. dakikada Oğulcan Çağlayan, 67. dakikada ise penaltıdan Ryan Babel ile goller bulmaya devam etti.