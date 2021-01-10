10 Ocak 2021, Pazar

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Galatasaraylı oyunculardan manidar gol sevinci! İrfan Can Kahveci...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık flaş bir skorla mağlup etti. Belhanda attığı 3 golle hat-trick yaparken maça damga vuran olay, Oğulcan Çağlayan'ın golünden sonra dikkat çeken gol sevinci oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 11:17
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Galatasaraylı oyunculardan manidar gol sevinci! İrfan Can Kahveci...

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 yenen Galatasaray, ligde 2 maçlık aradan sonra galibiyetle tanıştı.

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Galatasaraylı oyunculardan manidar gol sevinci! İrfan Can Kahveci...

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça adeta golle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 27. saniyede Mbaye Diagne'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, Younes Belhanda'nın 30, 44 ve 45+2. dakikalarda bulduğu golle devre arasına 4-0 üstün girdi.

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Galatasaraylı oyunculardan manidar gol sevinci! İrfan Can Kahveci...

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 15 dakikası orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Ancak maçta ağırlığını artıran Galatasaray, 64. dakikada Oğulcan Çağlayan, 67. dakikada ise penaltıdan Ryan Babel ile goller bulmaya devam etti.

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Galatasaraylı oyunculardan manidar gol sevinci! İrfan Can Kahveci...

Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 6-0 kazandı.

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Galatasaraylı oyunculardan manidar gol sevinci! İrfan Can Kahveci...

Galatasaray, ligdeki 17. maçında 10. galibiyetini aldı. Süper Lig'de 3 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 33'e yükseltti.

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