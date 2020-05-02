02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Galatasaraylı Ömer Bayram: Fatih Terim bana 'Xavi' diyor
Galatasaray'da sol bekten orta sahaya geçtikten sonra performansında kat be kat artış görülen Ömer Bayram, Süper Lig'de geride bırakılan 26 haftayı değerlendirdi. 28 yaşındaki oyuncu, Kadıköy galibiyetini unutamadığını ifade ederken, "Oğluma ileride bu zaferi anlatmak benim en büyük kazancım olacak" dedi. Deneyimli oyuncu ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in kendisine 'Xavi Ömer' dediğini de sözlerine ekledi.
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