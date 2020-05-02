02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzatıyor! İşte önerilecek rakam
Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla beraber kendini bulan Hollandalı yıldız Ryan Donk'un geleceği netleşiyor. Tecrübeli hocanın sık sık "joker" rolüne kullandığı oyuncu, bazı maçlarda attığı gollerle sarı-kırmızılılara galibiyeti getirmişti. Ayrıca 34 yaşındaki yıldız, 21 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyetinin de mimarları arasında yer almıştı. Cimbom'un deneyimli oyuncuya önereceği maaş da belli oldu. İşte detaylar...
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