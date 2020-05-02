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Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzatıyor! İşte önerilecek rakam

Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla beraber kendini bulan Hollandalı yıldız Ryan Donk'un geleceği netleşiyor. Tecrübeli hocanın sık sık "joker" rolüne kullandığı oyuncu, bazı maçlarda attığı gollerle sarı-kırmızılılara galibiyeti getirmişti. Ayrıca 34 yaşındaki yıldız, 21 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyetinin de mimarları arasında yer almıştı. Cimbom'un deneyimli oyuncuya önereceği maaş da belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 10:10
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Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzatıyor! İşte önerilecek rakam

Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen ilk dönemlerinde hayal kırıklığı yaratan, kulübün ücretinin büyük kısmını verip kiralamaya çalıştığı ama takım bulamayan Donk, 32'sinden sonra değer kazandı.

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Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzatıyor! İşte önerilecek rakam

Fatih Terim'in 2017-2018 sezonunun ilk yarısının bitmesine 1 hafta kala göreve gelmesiyle Donk'un kaderi de değişti. O gün 28 kişilik kadroda bile yer bulamayan Hollandalı oyuncu, hem sezonun ikinci yarısında hem de geçen sezonki şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.

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Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzatıyor! İşte önerilecek rakam

Teknik direktör Fatih Terim'le beraber önce yarım sezonluk performansıyla yeni sözleşmeyi kapan Donk iki yıldır 2.2 milyon Euro kazandı.

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Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzatıyor! İşte önerilecek rakam

Milliyet'te yer alan habere göre sözleşmesi bu yaz biten 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 senelik yeni bir kontrat yapılması planlanıyor. Tecrübeli futbolcunun maaşının ise yeni sözleşme ile 1.2 milyon Euro'ya çekileceği belirtildi.

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Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzatıyor! İşte önerilecek rakam

Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan, orta saha oyuncusu olmasına bazen forvet, yeri geldiğinde de stoper oynayan Donk, Luyindama'nın ağır sakatlığından sonra defansın lideri olmuştu.

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