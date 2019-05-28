Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!

Galatasaray'ın İngiltere'nin Stoke City takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ndiaye, sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yaptı. Senegalli yıldızın bir takipçisiyle girdiği Fenerbahçe diyaloğu ise gündem yarattı.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 16:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





