Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Transfer ve Fenerbahçe...

Başakşehir'in profesyonel sözleşme imzalama talebine olumsuz cevap veren Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig ve PTT 1. Lig'e gitseydi 1 milyon TL yetiştirme bedeli ödemek durumunda kalınacaktı. Kerem ve ailesi bir karar verip 3. Lig'e transfer oldu. Burada 24 Erzincanspor ile şampiyon olan Kerem, Galatasaray'ın yolunu tuttu.