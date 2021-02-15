15 Şubat 2021, Pazartesi

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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Transfer ve Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezon 24Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu için flaş gerçek ortaya çıktı. Genç yıldız sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken, G.Saray'a gelmeden önce Almanya ve Fenerbahçe'den teklif aldığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, imza parasından dolayı Almanya'ya transferi iptal oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 17:13
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Transfer ve Fenerbahçe...

Covid-19'u atlattıktan sonra dönem dönem Fatih Terim'in forma verdiği isimler arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta golünü atmayı başardı. Kar yağışı nedeniyle çok ağırlaşan zeminde aldığı her topta rakip kaleyi düşünen Kerem, 9. dakikada ağları sarsmayı başardı. Başarılı oyuncu Gaziantep FK maçında da Onyekuru'ya harika bir asist yapmıştı.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile Başakşehir döneminde idmana çıktı. Öte yandan Kerem'in Galatasaray'ın teklifi olmasa Almanya'ya transfer olacağı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Transfer ve Fenerbahçe...

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK karşısında da iyi bir oyun ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, Onyekuru'ya muhteşem bir asist yapmıştı. Maç içindeki performansının dışında röportajlarda da kendine güvenen yapısıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, dünkü performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Transfer ve Fenerbahçe...

GALATASARAY TARAFTARINDAN RİBERY BENZETMESİ!

Oyun tarzı, hızı ve topu aldığı andaki patlama gücü sayesinde eski Galatasaraylı Franck Ribery'ye benzetilen Kerem Aktürkoğlu, alt kategori milli takım kadrolarında da yer aldı. Hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen Kerem, hızlı adam geçme özelliğiyle dikkat çekiyor.

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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Transfer ve Fenerbahçe...

ÖMER FARUK BEYAZ VE MUSTAFA KAPI OLAYI!

Son dönemde dikkat çeken Başakşehir altyapısında yetişen Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli'nde doğdu. 1998 doğumlu genç yıldız, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Oradan Başakşehir altyapısına geçen Kerem, Bodrumspor'a kiralık gönderildi. Ömer Faruk Beyaz ve Mustafa Kapı örneği Kerem'de de yaşandı...

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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Transfer ve Fenerbahçe...

Başakşehir'in profesyonel sözleşme imzalama talebine olumsuz cevap veren Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig ve PTT 1. Lig'e gitseydi 1 milyon TL yetiştirme bedeli ödemek durumunda kalınacaktı. Kerem ve ailesi bir karar verip 3. Lig'e transfer oldu. Burada 24 Erzincanspor ile şampiyon olan Kerem, Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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