25 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı isme dünya devlerinden kanca! Transferi...

Süper Lig'de 19. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Aytemiz Alanyaspor ile eşleşmişti. Sezon sonunda 2 kulvarda da ipi göğüslemek istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı kadrosuna katmış; kadrosundaki Ryan Babel, Emre Taşdemir ve Celil Yüksel'i de başka takımlara kiralamıştı. Bunlarla yetinmeyen sarı-kırmızılılara flaş bir haber daha geldi... Galatasaraylı isme 2 dünya devi talip oldu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 13:10
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Galatasaraylı isme dünya devlerinden kanca! Transferi...

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da transfer hareketliliği son sürat devam ediyor...

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Galatasaraylı isme dünya devlerinden kanca! Transferi...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, transferde gelecek ve gidecek isimleri hemen hemen belirledi.

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Galatasaraylı isme dünya devlerinden kanca! Transferi...

Ara transfer döneminde Jesse Sekidika, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna dahil eden sarı kırmızılılarda son olarak Arda Turan gündeme gelmişti.

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Galatasaraylı isme dünya devlerinden kanca! Transferi...

Arda transferinde teknik direktör Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'in isteklerinin aynı rotada olmaması, medya savaşlarına neden olurken, transferin akıbeti tam olarak netleşmemişti.

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Galatasaraylı isme dünya devlerinden kanca! Transferi...

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara Galatasaray'da sürpriz bir olay cereyan etti... Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu için dünya devleri sıraya girdi!

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