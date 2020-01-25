Galatasaraylı isme dünya devlerinden kanca! Transferi...

Süper Lig'de 19. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Aytemiz Alanyaspor ile eşleşmişti. Sezon sonunda 2 kulvarda da ipi göğüslemek istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı kadrosuna katmış; kadrosundaki Ryan Babel, Emre Taşdemir ve Celil Yüksel'i de başka takımlara kiralamıştı. Bunlarla yetinmeyen sarı-kırmızılılara flaş bir haber daha geldi... Galatasaraylı isme 2 dünya devi talip oldu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 13:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





