26 Ocak 2020, Pazar

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Fatih Terim'den beklenmedik tercih! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de ikinci devreye Yukatel Denizlispor'u sahasında 2-1 yenerek başlayan Galatasaray, 19. haftada İttifak Holding Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Lider Demir Grup Sivasspor ile 10 puan farkı eritmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maça galibiyet parolasıyla çıkacak. İşte Galatasaray'ın İttifak Holding Konyaspor maçı 11'i...

Giriş Tarihi: 26.01.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 10:53
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Fatih Terim'den beklenmedik tercih! İşte Galatasaray'ın Konya maçı 11'i

İlk yarıyı Antalya galibiyeti ile kapatmasının ardından geçen haftaki açılışta Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, seriyi sürdürmek için bugün Konyaspor karşısına çıkacak.

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Fatih Terim'den beklenmedik tercih! İşte Galatasaray'ın Konya maçı 11'i

Aslan, 19. hafta mücadelesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da yeşil-beyazlı takımın konuğu olacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

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Fatih Terim'den beklenmedik tercih! İşte Galatasaray'ın Konya maçı 11'i

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

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Fatih Terim'den beklenmedik tercih! İşte Galatasaray'ın Konya maçı 11'i

3 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek bir başka isim.

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Fatih Terim'den beklenmedik tercih! İşte Galatasaray'ın Konya maçı 11'i

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Aslan'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

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