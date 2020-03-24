24 Mart 2020, Salı

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Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a kayıtsız kalmadı!

Galatasaraylı futbolcular, corona virüsü pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerini iletti. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 18:01
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Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a kayıtsız kalmadı!

Sarı-kırmızılı futbolcuların sosyal medya hesaplarından paylaştığı geçmiş olsun mesajları şöyle:



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Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a kayıtsız kalmadı!

Fernando Muslera

"Birçok savaş kazandın. Her zaman kazandığını, bir kez daha herkese göster. Hocam hepimiz seni çok seviyoruz."



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Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a kayıtsız kalmadı!

Okan Kocuk

"Geçmiş olsun Fatih hocam, sen her şeyi kazandın. Bunu da kazanacaksın. Yanındayız."

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Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a kayıtsız kalmadı!

Geçmiş olsun Abdurrahim başkanım, yine o neşeli günlerimize döneceğiz. Yanındayız."



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Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a kayıtsız kalmadı!

Ahmet Çalık

"Sevgili Fatih hocam, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim daha sağlıklı bir şekilde başta ailenize,camiamıza ve bütün sevdiklerinize kavuştursun.Her vakit dualarımızdasınız."



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