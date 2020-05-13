13 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı eski yıldız mesaj yolladı! "Boş kağıda imza atarım"

2017 yazında Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya için, Prag takımının sportif Direktörü Tomas Rosicky sözleşme uzatılmayacağını açıklamıştı. 29 yaşındaki stoper, "Boş kağıda imza atarım" diyerek sarı-kırmızılılara mesaj yolladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 16:44
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Galatasaraylı eski yıldız mesaj yolladı! Boş kağıda imza atarım

Christian Luyindama'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında stoper transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da Semih Kaya ismi de gündeme gelmişti.

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Galatasaraylı eski yıldız mesaj yolladı! Boş kağıda imza atarım

Çekya ekibi Sparta Prag'da giyen 29 yaşındaki futbolcunun, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edilmişti ancak görüşmeler resmiyete dökülmedi ve Kaya, kulübünde kaldı.

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Galatasaraylı eski yıldız mesaj yolladı! Boş kağıda imza atarım

ROSICKY AYRILIĞI AÇIKLADI!

Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Galatasaray cephesine müjdeli haberi verdi.

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Galatasaraylı eski yıldız mesaj yolladı! Boş kağıda imza atarım

Katıldığı bir televizyon programında sözleşmesi bitecek birçok oyuncuya veda edeceklerini duyuran Rosicky, "Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve büyük değişiklikler olacak" dedi.

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Galatasaraylı eski yıldız mesaj yolladı! Boş kağıda imza atarım

SEMİH KAYA'DAN MESAJ!

Ajansspor'un haberine göre; Çekya ekibiyle sezon sonu yollarını ayıracak olan Semih Kaya, Galatasaray'a bir mesaj yollayarak para konusunu hiç konuşmayacağını vurguladı.

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