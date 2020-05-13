13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! "Takımdan gönderin"

Süper Lig'de son 8 hafta kalırken lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray'ın şampiyonluk şansı devam ediyor. Liglerin de 12 Haziran'da başlama kararının ardından teknik direktör Fatih Terim, takımının başında antrenmanlara çıkmıştı. Bu süreçte gelecek sezonun kadrosunu da planlayan tecrübeli teknik adam, yıldız ismin üstünü çizdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 17:33
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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderin

Galatasaray'da maçların yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından hazırlıklar devam ederken bir yandan da yeni sezon öncesi transfer konusunda da planlama yapılıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderin

Birçok oyuncunun önümüzdeki sezon takımda olup olmayacağı belirsizliğini korurken teknik direktör Fatih Terim kiralık futbolcularla ilgili kararını verdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderin

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde özellikle yerli oyuncu transferlerine öncelik verilecek.

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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderin

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlamıştı.

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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! Takımdan gönderin

Ayrıca Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile Sparta Prag'da sözleşmesi bitecek olan Semih Kaya'nın da takıma dahil edilmesi bekleniyor.

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