13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Adım adım Galatasaray'a transfer oluyor! Seri ve Lemina'nın yerine...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını özellikle futbol camiasını derinden etkiledi. Pandemi, birçok futbol kulübünü mali anlamda darboğaza sürüklerken kulüpler öncelikle oyuncularından indirim talep etmişti. Fakat bazı kulüpler için durum daha da vahim. Portekiz ekiplerinden Porto'nun Haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken yaklaşık 100 milyon Euro, tüm oyuncularını satılığa çıkarmasına sebep oldu. Galatasaray da bunu fırsat bilerek kiralık sözleşmeleri sona erecek Seri ve Lemina'nın yerini doldurmaya karar verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 15:09
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Adım adım Galatasaray'a transfer oluyor! Seri ve Lemina'nın yerine...

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ekonomik zararları futbol endüstrisini de yakından etkilemiş durumda.

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Adım adım Galatasaray'a transfer oluyor! Seri ve Lemina'nın yerine...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyona yaklaşırken, can kaybı 280 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 500 bini geçmiş durumda...

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Adım adım Galatasaray'a transfer oluyor! Seri ve Lemina'nın yerine...

Birçok futbol kulübü liglerin ertelenmesi sebebiyle maç geliri, yayın geliri ve sponsorlardan gelecek olan ödemelerin kesilmesiyle zor günler geçiren kulüpler ekonomilerini düzeltmek için adımlar atma gayretinde...

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Adım adım Galatasaray'a transfer oluyor! Seri ve Lemina'nın yerine...

Hatta geçtiğimiz günlerde Portekiz'in dev kulüplerinden Porto için ülke basınında dev kulübün batma noktasına geldiği, 250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk ödeme yapması şart olduğu vurgulanmıştı.

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Adım adım Galatasaray'a transfer oluyor! Seri ve Lemina'nın yerine...

Bunun üzerine Portekiz ekibinin, menajer Mendes'e yetki vererek tüm oyuncuları satışa çıkardığı kaydedildi.

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