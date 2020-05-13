13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Adım adım Galatasaray'a transfer oluyor! Seri ve Lemina'nın yerine...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını özellikle futbol camiasını derinden etkiledi. Pandemi, birçok futbol kulübünü mali anlamda darboğaza sürüklerken kulüpler öncelikle oyuncularından indirim talep etmişti. Fakat bazı kulüpler için durum daha da vahim. Portekiz ekiplerinden Porto'nun Haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken yaklaşık 100 milyon Euro, tüm oyuncularını satılığa çıkarmasına sebep oldu. Galatasaray da bunu fırsat bilerek kiralık sözleşmeleri sona erecek Seri ve Lemina'nın yerini doldurmaya karar verdi. İşte detaylar...
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